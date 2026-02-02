Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ins Visier Krimineller gerieten in der Nacht zum Samstag (31.01.) in der Langener Straße, der Darwinstraße, der Friedensstraße und in der Westendstraße 13 geparkte Fahrzeuge. Die Unbekannten brachen Scheiben und Türen der Autos auf und durchsuchten diese anschließend. Teils erbeuteten sie unter anderem in den Innenräumen abgelegtes Geld und persönliche Gegenstände. Insgesamt belaufen sich die Schäden nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die auffällige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell