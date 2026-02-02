Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Bespuckt, beleidigt und bedroht

Polizeistreifen nehmen 33-Jährigen fest

Bickenbach (ots)

Nach der Festnahme eines 33-Jährigen am Samstagvormittag (31.1.) muss sich dieser nun in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 11 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten zwei Männer, die in einer Gaststätte randaliert hätten. Sie sollen unter anderem mit Bierdosen geworfen und das Lokal trotz Aufforderung nicht verlassen haben.

Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt sowie ein Diensthundeführer konnten das Duo schließlich im Bereich einer Tankstelle in der Zwingenberger Straße antreffen. Ein 33 Jahre alter, alkoholisierter Tatverdächtiger weigerte sich, sich gegenüber den Einsatzkräften ausweisen, wurde verbal aggressiv und beleidigte, bespuckte und bedrohte die Beamten. Nach Einsatz des Diensthundes konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Zur Blutentnahme kam er auf die Wache, wo Anzeige gegen ihn erstattet wurde. Im Anschluss kam er in eine Gewahrsamszelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell