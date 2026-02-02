Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots)

Nach mehreren Farbschmierereien im Laufe des Wochenendes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Am Samstagabend (31.1.), gegen 20.45 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Kranichsteiner Straße mit Farbe. Die Schmiererei besteht nach derzeitigen Erkenntnissen aus antisemitischen Inhalten. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Im Bereich der Straße "Schlossgartenplatz" beschmierten bislang unbekannte Schmierfinken eine Wand eines Cafés mit Farbe. Auch in diesem Fall hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro und flüchteten unerkannt.

Gegen 14.15 Uhr am Sonntag (1.2.) wurde die Polizei in den Fiedlerweg gerufen und die Graffiti im Eingangsbereich eines dortigen Anwesens gemeldet. Bislang noch unbekannte Täter hatten unter anderem ein Tor, eine Tür und eine Säule mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. Der genaue Tatzeitraum sowie die Schadenshöhe stehen aktuell noch nicht fest.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese dauern noch an.

Da aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse in allen Fällen ein politischer Hintergrund zu vermuten ist, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell