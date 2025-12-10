PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Leverkusen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Großbrand Atzlenbach

FW-LEV: Großbrand Atzlenbach
  • Bild-Infos
  • Download

Leverkusen (ots)

Am 09.12.2025 gegen 19:58 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen über einen Akkubrand in einer Garage in Atzlenbach informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Bergisch Neukirchen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Garage bereits im Vollbrand und das das Feuer griff bereits auf das angrenzende Wohnhaus über. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Auf Grund der schwierigen Löschwasserversorgungssituation wurde der Löschwasserbedarf zunächst über Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt. Ein in der Nähe befindlicher Fluss wurde aufgestaut und konnte als weitere Löschwasserquelle genutzt werden.

Die Garage und das betroffene Wohnhaus wurden komplett zerstört, ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls vom Feuer beschädigt.

Im Verlauf des Einsatzes verletzte sich eine Anwohnerin leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Während des Großeinsatzes kam es zu weiteren Paralleleinsätzen, die durch die Löschzüge Wiesdorf und Schlebusch sowie den Leitungsdienst der Berufsfeuerwehr abgearbeitet wurden.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 130 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen im Einsatz

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Leverkusen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Leverkusen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Leverkusen
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 23:47

    FW-LEV: Vorläufige Pressemeldung Großbrand Atzlenbach

    Leverkusen (ots) - Am 09.12.2025 gegen 19:58 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen über einen Akkubrand in einer Garage in Atzlenbach informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Bergisch Neukirchen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte griff das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus über. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:57

    FW-LEV: Garagenbrand in Quettingen

    Leverkusen (ots) - Um 11:08 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zum Brand einer Garage in der Lützenkirchener Straße alarmiert. Die Leitstelle entsandte umgehend ein Löschzug inkl. Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr zum gemeldeten Einsatzort. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen eine Garage sowie ein darin abgestellter PKW in Vollbrand. Umgehend wurde eine ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 00:43

    FW-LEV: Verkehrsunfall Westring

    Leverkusen (ots) - Um 22:02 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen durch einen Anrufer über einen Verkehrsunfall auf dem Westring in Fachrichtung Rheindorf alarmiert. Zeitgleich ging ein Notruf über das automatische Notrufsystem eines I-Phones bei der Leitstelle Leverkusen ein. Laut Anrufer ist ein PKW in Fahrtrichtung Rheindorf von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des Fahrzeugs ist eingeklemmt und augenscheinlich schwer verletzt. Umgehend alarmierte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren