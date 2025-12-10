Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Großbrand Atzlenbach

Leverkusen (ots)

Am 09.12.2025 gegen 19:58 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen über einen Akkubrand in einer Garage in Atzlenbach informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Bergisch Neukirchen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Garage bereits im Vollbrand und das das Feuer griff bereits auf das angrenzende Wohnhaus über. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Auf Grund der schwierigen Löschwasserversorgungssituation wurde der Löschwasserbedarf zunächst über Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt. Ein in der Nähe befindlicher Fluss wurde aufgestaut und konnte als weitere Löschwasserquelle genutzt werden.

Die Garage und das betroffene Wohnhaus wurden komplett zerstört, ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls vom Feuer beschädigt.

Im Verlauf des Einsatzes verletzte sich eine Anwohnerin leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden.

Während des Großeinsatzes kam es zu weiteren Paralleleinsätzen, die durch die Löschzüge Wiesdorf und Schlebusch sowie den Leitungsdienst der Berufsfeuerwehr abgearbeitet wurden.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 130 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen im Einsatz

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell