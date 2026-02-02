PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 16-Jährigen nach mehreren Farbschmierereien

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagmorgen (31.1.) einen 16-jährigen Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen.

Gegen 1.15 Uhr verständigte der Zeuge über Notruf die Polizei und meldete einen jungen Mann, der in der Lauteschlägerstraße und Kranichsteiner Straße mehrere Häuser mit Farbe besprüht haben soll. Die sofort hinzugezogene Streife konnte den 16-Jährigen noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort feststellen. Nach einer kurzen Flucht gelang es der Streife den Jugendlichen vorläufig festzunehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühte der Tatverdächtige mehrere Häuserwände mit einem Schriftzug. Ein Atemalkoholtest mit dem Jungen ergab 2,49 Promille.

Für die weiteren Maßnahmen ging die Reise zunächst zum 1. Polizeirevier. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in die Obhut eines gesetzlichen Vertreters gegeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti in mindestens neun Fällen strafrechtlich verantworten. Wie hoch der genaue Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

