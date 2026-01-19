Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Erhöhtes Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Sonntag rückte die Feuerwehr Dinslaken zu insgesamt sechs Einsätzen aus. Kurz nach Dienstbeginn um 8:30 Uhr brannte es in einem Anbau an einer Garage auf der Avegunst. Ein Nachbar hat mit einem Feuerlöscher schlimmeres verhindern können. Die Einheit Hauptwache löschte nur noch kleinere Glutnester ab. Kurz darauf erhielt die Feuerwache einen Hilferuf aus dem Sankt-Vinzenz-Hospital. Hier war eine Fernwärmeleitung geplatzt und Teile des Kellers standen unter Wasser. Mit einer Tauchpumpe konnte das Wasser schnell abgepumpt werden. Dann folgten zwei Einsätze aufgrund von Verkehrsunfällen. Die Einsatzkräfte versorgten die Verletzten und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel. Gegen 13 Uhr erfolgte dann ein Einsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Eine Person konnte aufgrund eines medizinischen Notfalls die Wohnungstüre nicht mehr selbstständig öffnen. Die Feuerwehr brach die Türe auf und der Rettungsdienste konnte die Person dann medizinisch versorgen und in ein Krankenhaus bringen. Am späten Abend wurde die Feuerwehr Dinslaken dann abermals zu einem Verkehrsunfall auf die Willy-Brandt-Str. alarmiert. Der Notruf wurde durch ein e-Call ausgelöst. Ohne tätig zu werden, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz nach kurzer Zeit wieder abbrechen. Auch der Rettungsdienst der Feuerwache Dinslaken und der Rettungswache Voerde war gestern gefordert. Insgesamt wurde der Notarzt und die Rettungswagen 29-mal alarmiert. Zeitweise unterstütze der Rettungsdienst aus Wesel mit einem Notarzteinsatzwagen und einem Rettungswagen.

