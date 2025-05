POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Straßenraub - Wer erkennt den Täter?

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0477 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund In den frühen Morgenstunden des Samstags (24. Mai) kam es in der Ahlener Straße in Hamm zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 30-Jähriger mit Stichverletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. Es bestand Lebensgefahr, der Zustand ist ...

mehr