Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Nachtragsmeldung zu "Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes mit Schreckschusswaffe überfallen"

Messel (ots)

Nachdem es am Freitagabend (30.1.) um 21 Uhr zu einem Raub in einem Einkaufsmarkt in der Hanauer Straße gekommen war (wir haben berichtet), erhielten die ermittelnden Beamtinnen und Beamten am Samstag (31.1.) gegen 13.30 Uhr einen Zeugenhinweis auf einen möglichen Tatverdächtigen. Dieser konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift gegen 16 Uhr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der darauffolgenden Ermittlungen erhärtete sich gegen den 31-jährigen Mann kein Tatverdacht und er wurde im Anschluss wieder entlassen. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Täter dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

