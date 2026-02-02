Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Reizgas in Klassenraum und Treppenhaus versprüht

Heppenheim (ots)

Das Sprühen von Reizgas in einem Klassenraum sowie im Treppenhaus einer Schule in der Gräffstraße hat am Montag (02.02.), gegen 11.10 Uhr, den Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Drei 14 Jahre alte Jugendliche stehen in Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie der Hausmeister der Schule klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der Hausmeister setzte seinen Dienst anschließend fort.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Lüften des betroffenen Bereichs durch die Feuerwehr konnte die Schule gegen 13.00 Uhr wieder freigegeben werden.

