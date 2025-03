Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Kabeldiebstahl aus Solarpark, hoher Sachschaden

Remagen (ots)

Am Samstag, 01.03.2025, wurde der Polizeiinspektion Remagen in den Mittagsstunden ein versuchter Diebstahl von Kupferkabeln gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter am Solarpark in Wehr, welcher unmittelbar an der BAB 61 und an der L 114 liegt, die Umzäunung durchtrennten, zahlreiche Kabel der Solarmodule abtrennten und zur Mitnahme bereitlegten. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Es ist hierbei davon auszugehen, dass das Tatgeschehen in der Nacht von Freitag auf Samstag stattfand. An der Anlage entstand, bedingt durch die Beschädigungen und den damit verbundenen Ausfall, ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer in der Nacht im Bereich des Solarparkes Wehr oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642-9382-0

