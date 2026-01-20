Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Heute in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Graf-Egbert-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Skoda Octavia. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

