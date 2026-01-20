Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Entlaufene Kuh verletzt vier Personen (Korrektur Alter)

Lingen (ots)

Heute Morgen 08:40 Uhr wurden auf dem Gelände der Emslandhallen an der Lindenstraße vier Personen durch eine entlaufene Kuh verletzt. Während der Verladung im Rahmen einer Viehauktion brach die Kuh aus und verletzte zunächst den 72-jährigen Besitzer leicht. Eine 50-jährige Frau wurde von der Kuh zu Boden gestoßen, wodurch sie sich schwer verletzte. Ein 46-Jähriger und eine 36-Jährige wurden bei dem Versuch die Kuh einzufangen leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Verlauf wurde in einem teilumzäunten Bereich eine weitere Kuh zu der entlaufenen Kuh gelassen, um das Tier zu beruhigen. Anschließend konnten beide Kühe auf entsprechende Anhänger geladen werden.

