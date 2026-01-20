Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Freren (ots)

In Freren kam es am 19.01.2026 zwischen 15:55 Uhr und 16:07 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Neuer Markt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz und touchierte dabei einen ordnungsgemäß rückwärts eingeparkten grauen VW ID.4. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug oder seiner Beteiligung am Unfall zu machen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell