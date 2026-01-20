Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Gestern gegen 11 Uhr kam es auf dem Parkplatz Neuer Markt zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige befuhr mit einem Skoda Citigo den Parkplatz in Richtung Burggraben. Als sie verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihr ein weißer Pkw auf. Anschließend setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer im weißen Pkw seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell