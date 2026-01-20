Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Salzbergen (ots)

In Salzbergen kam es auf dem Parkplatz des Möbelmarktes POCO an der Straße Holsterfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein 37-jähriger Mann mit einem VW Passat beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß hinter ihm abgestellten Pkw. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in 48499 Salzbergen.

Der Fahrzeugführer wartete nach dem Zusammenstoß etwa 30 Minuten am Unfallort, entfernte sich anschließend jedoch, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen oder die Polizei zu informieren. Erst am Folgetag meldete der Mann den Unfall im Rahmen einer Protokollaufnahme bei der Polizei.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell