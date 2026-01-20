Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Firmenhalle

Börger (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 17.01.2026, 17:00 Uhr, und Montag, dem 19.01.2026, 06:30 Uhr, kam es am Kuhlenweg in Börger zu einem Einbruch in eine Halle eines Unternehmens.

Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte in die Halle und brach dort mehrere Fahrzeuge auf. In der Folge wurden diverse Elektrogeräte, Akkus sowie Flottengeräte entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Sögel bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell