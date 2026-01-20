PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Firmenhalle

Börger (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 17.01.2026, 17:00 Uhr, und Montag, dem 19.01.2026, 06:30 Uhr, kam es am Kuhlenweg in Börger zu einem Einbruch in eine Halle eines Unternehmens.

Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte in die Halle und brach dort mehrere Fahrzeuge auf. In der Folge wurden diverse Elektrogeräte, Akkus sowie Flottengeräte entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Sögel bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05952 / 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:02

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Bürogebäude

    Nordhorn (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 16.01.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 19.01.2026, 07:06 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, das als Bürogebäude genutzt wird. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:42

    POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz

    Sögel (ots) - Am Dienstag, den 06.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Mühlenstraße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes GLB war ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt worden. Bei der Rückkehr stellte der Fahrzeughalter fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:26

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am vergangenen Mittwoch in der Zeit von 10 Uhr bis 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Straße Am Ems-Center zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen an einem abgestellten VW Tiguan angebrachten Fahrradträger. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren