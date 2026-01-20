Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Nürnberger Straße
Nordhorn (ots)
Am Samstag, den 17.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 18:03 Uhr in der Nürnberger Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Nürnberger Straße in Richtung Münchner Straße. Auf Höhe der genannten Örtlichkeit stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug - mutmaßlich einem Fahrrad oder einem E-Scooter - gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf.
Durch den Zusammenstoß wurden der rechte Außenspiegel sowie die Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell