Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Bürogebäude

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 16.01.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 19.01.2026, 07:06 Uhr, kam es an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, das als Bürogebäude genutzt wird.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell