Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch in der Zeit von 10 Uhr bis 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Straße Am Ems-Center zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen an einem abgestellten VW Tiguan angebrachten Fahrradträger. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg 04961 - 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  • 19.01.2026 – 10:37

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

    Nordhorn (ots) - Am Sonntag, den 18.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Möllerskamp in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei wurde u.a. Schmuck entwendet. Ob weiterer Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei in Nordhorn bittet ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:28

    POL-EL: Haren / A31 - Gegenstand fällt von Lkw-Ladefläche und beschädigt Pkw

    Haren / A31 (ots) - Am Montag, den 12.01.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der A31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Mitsubishi die A31 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Anschlussstelle Haren kollidierte sein Fahrzeug mit einem Gegenstand, der zuvor von der offenen Ladefläche eines ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:27

    POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Pflegeeinrichtung

    Bad Bentheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 17.01.2026, 19:30 Uhr, und Sonntag, 18.01.2026, 05:30 Uhr, kam es in einer Pflegeeinrichtung am Dillenweg in Bad Bentheim zu einem Einbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten der Einrichtung. Ein Raum wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, ...

    mehr
