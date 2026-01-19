Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
Am vergangenen Mittwoch in der Zeit von 10 Uhr bis 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Straße Am Ems-Center zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen an einem abgestellten VW Tiguan angebrachten Fahrradträger. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg 04961 - 9260 zu melden.
