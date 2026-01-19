PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, den 18.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Möllerskamp in Nordhorn.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei wurde u.a. Schmuck entwendet. Ob weiterer Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, sich unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

