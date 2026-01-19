Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz

Sögel (ots)

Am Dienstag, den 06.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Mühlenstraße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein grauer Mercedes GLB war ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt worden. Bei der Rückkehr stellte der Fahrzeughalter fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war.

Die Polizei in Sögel bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

