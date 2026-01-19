Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren

A31 - Gegenstand fällt von Lkw-Ladefläche und beschädigt Pkw

Haren / A31 (ots)

Am Montag, den 12.01.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der A31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Mitsubishi die A31 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Anschlussstelle Haren kollidierte sein Fahrzeug mit einem Gegenstand, der zuvor von der offenen Ladefläche eines vorausfahrenden Pritschenwagens gefallen war. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt fort und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Haren in Richtung B408, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Pritschenwagen geben können, sich unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

