28-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Ein 28-Jähriger befindet sich nach seiner Festnahme am späten Samstagabend (31.1.) und einer anschließenden richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft. Über Notruf alarmierten Zeugen gegen 23.15 Uhr die Polizei und meldeten einen mit einem Messer bewaffneten Mann am Bahnhofsvorplatz. Sofort herbeigeeilte Streifen nahmen den Beschriebenen, einen 28 Jahre alten Mann, noch vor Ort fest. Ersten Ermittlungen zufolge soll er einen 36-Jährigen im Bereich des Bahnhofs angesprochen, anschließend aus bislang noch ungeklärten Gründen mit dem Messer bedroht und bis zum Vorplatz des Hauptbahnhofs verfolgt haben. Hier hätte sich der 36-Jährige in ein Taxi geflüchtet. Auch gegenüber Zeugen soll der Tatverdächtige mit dem Messer gedroht haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Festgenommene am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

