Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 51-Jähriger wird um Luxusauto betrogen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Dienstag (09. Dezember 2025) zeigte ein 51-jähriger rumänischer Staatsbürger einen Betrug im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten an.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, erwarb der 51-Jährige einen hochwertigen Pkw der Marke Mercedes im Internet. Er beauftrage eine Spedition, das Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Nach Inaugenscheinnahme des Mercedes durch den Fahrer der Spedition, überwies der 51-Jährige den vereinbarten Kaufpreis für den Neuwagen in Höhe von etwa 140.000 Euro. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Fahrer der Spedition nach vorbringen verschiedener Vorwände nicht ausgehändigt. Auf Kontaktaufnahmeversuche wurde seither nicht mehr reagiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

Im Allgemeinen rät die Polizei, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit: Betrüger nutzen die erhöhte Online-Kauftätigkeit aus. Kaufen Sie hochpreisige Waren nur bei seriösen, verifizierten Anbietern und prüfen Sie Bewertungen sowie Impressum. Seien Sie misstrauisch bei besonders günstigen Angeboten oder Zeitdruck. Nutzen Sie sichere Zahlungswege und tätigen keine Vorabüberweisungen an unbekannte Verkäufer. Prüfen Sie bei Fahrzeugkäufen stets Identität, Firmensitz und Zulassungsdokumente des Verkäufers bzw. der Spedition. Brechen Sie den Kontakt ab, wenn Unklarheiten entstehen oder Unterlagen plötzlich fehlen. Melden Sie verdächtige Angebote der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

