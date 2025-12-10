Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf Rügenbrücke führt zur Vollsperrung

Stralsund (ots)

Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 10:30 Uhr auf der Stralsunder Rügenbrücke zu einem Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass zwei Unfallbeteiligte verletzt wurden. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht gesichert vor.

Aufgrund des Unfallgeschehens ist die Rügenbrücke derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell