PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte wollen Automaten aufbrechen

Neubrandenburg (ots)

In der heutigen Nacht, 10. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 02:20 Uhr mitgeteilt, dass gegenwärtig zwei dunkel gekleidete Personen versuchen würden einen SB-Automaten in der Müritzstraße in Waren aufzubrechen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll ein Täter vor dem Eingang des Gebäudes gewartet, während ein zweiter sich in diesen SB-Bereich hinein und zu einem der Automaten begab. Anschließend versuchte dieser das Geld aus dem Automaten zu entwenden, was jedoch misslang und floh gemeinsam mit dem zweiten Täter, auf Fahrrädern, in Richtung Papenberg.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern geben können. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie männlichen Geschlechts und augenscheinlich zwischen 16 und 17 Jahren alt sein sollen.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben zum Sachverhalt können, werden Sie gebeten, sich unter der 03991 1760 im Polizeihauptrevier Waren, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:14

    POL-NB: Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

    Greifswald (ots) - Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 08:30 Uhr in der Greifswalder Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6176272. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines PKW Kia den Parkplatz des Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße, als sie offenbar ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:56

    POL-NB: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf Rügenbrücke führt zur Vollsperrung

    Stralsund (ots) - Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 10:30 Uhr auf der Stralsunder Rügenbrücke zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass zwei Unfallbeteiligte verletzt wurden. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht gesichert vor. Aufgrund des Unfallgeschehens ist die Rügenbrücke derzeit in ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:02

    POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

    Greifswald (ots) - Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 08:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Pkw-Fahrerin aus ungeklärter Ursache in die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäftes. Dabei wurde eine Passantin erfasst. Zudem wurde ein weiteres Fahrzeug, das in diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren