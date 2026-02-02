Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (01.02.2026) bis Montag (02.02.2026) kam es auf dem Parkplatz der Ludwigstraße 4 in Einhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 16:45 Uhr auf einen Parkplatz des Innenhofs in Einhausen ab. Als er am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr wieder an sein Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Frontbereich.

Der zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannte Unfallverursacher verließ nach dem Verkehrsunfall die Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter 06252-706-0 zu melden.

