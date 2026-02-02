PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (01.02.2026) bis Montag (02.02.2026) kam es auf dem Parkplatz der Ludwigstraße 4 in Einhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 16:45 Uhr auf einen Parkplatz des Innenhofs in Einhausen ab. Als er am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr wieder an sein Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Frontbereich.

Der zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannte Unfallverursacher verließ nach dem Verkehrsunfall die Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter 06252-706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Heppenheim
Weiherhausstraße 21
64646 Heppenheim
Telefon: 06252/7060
SB. Preiß, POK'in, i. A. Hohmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 22:58

    POL-HP: Mörlenbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Mörlenbach (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 01.02.2026 auf Montag, den 02.02.2026 kam es in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem privaten Parkplatz vor der Kreuzung Bonsweiherer Straße/B38. Hierbei beschädige ein bislang unbekannter Pkw vermutlich beim Wenden einen geparkten roten Mitsubishi im Bereich des rechten vorderen Radkastens. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:14

    POL-DA: Darmstadt: Mit Messer bedroht / 28-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

    Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen Ein 28-Jähriger befindet sich nach seiner Festnahme am späten Samstagabend (31.1.) und einer anschließenden richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft. Über Notruf alarmierten Zeugen gegen 23.15 Uhr die Polizei und meldeten einen mit einem Messer ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:43

    POL-DA: Heppenheim: Reizgas in Klassenraum und Treppenhaus versprüht

    Heppenheim (ots) - Das Sprühen von Reizgas in einem Klassenraum sowie im Treppenhaus einer Schule in der Gräffstraße hat am Montag (02.02.), gegen 11.10 Uhr, den Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Drei 14 Jahre alte Jugendliche stehen in Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie der Hausmeister der Schule ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren