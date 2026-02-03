POL-DA: Reichelsheim: Brand in Dachgeschosswohnung/Keine Verletzten
Reichelsheim (ots)
Am Montagabend (02.02.), gegen 20.15 Uhr, wurde den Rettungskräften im Reichelsheimer Ortsteil Klein-Gumpen der Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Eichelberg" gemeldet. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) übernommen.
Im Einsatz waren neben der Polizei, Feuerwehren aus Reichelsheim, Brensbach, Fürth, Lindenfels und Erbach. Unterstützt wurden sie vom THW Michelstadt. Zudem war vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz.
