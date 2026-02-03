PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Brand in Dachgeschosswohnung/Keine Verletzten

Reichelsheim (ots)

Am Montagabend (02.02.), gegen 20.15 Uhr, wurde den Rettungskräften im Reichelsheimer Ortsteil Klein-Gumpen der Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Eichelberg" gemeldet. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) übernommen.

Im Einsatz waren neben der Polizei, Feuerwehren aus Reichelsheim, Brensbach, Fürth, Lindenfels und Erbach. Unterstützt wurden sie vom THW Michelstadt. Zudem war vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

