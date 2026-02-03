Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Im 40-Tonner unter Kokaineinfluss über die A 5/56-Jähriger fällt bei Kontrolle aus Fahrerkabine

Weiterstadt (ots)

Am Montagabend (02.02.), gegen 20.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 5 den 56-jährigen Fahrer eines Sattelzugs aus Osteuropa. Zuvor fiel der Mann den Polizisten auf, weil er in Schlangenlinien über die A 5 fuhr. Bei der Kontrolle fiel der Mann aus seiner Fahrerkabine und konnte sich anschließend kaum auf den Beinen halten. An seiner Nase zeigten sich weiße Pulveranhaftungen. Ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain.

Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. Um die spätere Weiterfahrt zu verhindern, brachte die Polizei eine Parkkralle an dem Sattelzug an.

