POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Berauscht am Steuer geflüchtet

Vorläufige Festnahme einer 22-Jährigen

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (3.2.), führten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers Verkehrskontrollen im Bereich der Gräfenhäuser Straße durch. Hierbei fiel den Beamten gegen 0.15 Uhr ein grauer Mercedes auf, den sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrerin, eine 22-jährige Frau, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf THC an. Nachdem der 22-Jährigen der Tatvorwurf eröffnet wurde gab sie plötzlich Gas und flüchtete vor der Kontrolle in Richtung der Bundesautobahn 5. Hierbei verletzte sie einen Polizeibeamten im Alter von 37 Jahren, der sich in unmittelbarer Nähe zum Auto befand. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte sie an ihrer Wohnanschrift gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die 22-Jährige wurde mit auf eine Polizeiwache genommen und musste auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie auf freien Fuß gesetzt und durfte die Heimreise antreten. Sie wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen. Der verletzte Polizeibeamte suchte vorsorglich ein Krankenhaus auf und konnte im Anschluss seinen Dienst fortsetzen.

