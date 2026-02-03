Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen/Tatverdacht gegen 16-Jährigen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Nacht zum Samstag (31.01.) in der Langener Straße, der Darwinstraße, der Friedensstraße und in der Westendstraße (wir haben berichtet), ergab sich im Rahmen der anschließenden Ermittlungen rasch ein Tatverdacht gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen. Bei der Durchsuchung seiner Räumlichkeiten fanden die Ordnungshüter anschließend Gegenstände, die unter anderem Autoaufbrüchen in der Nacht zum Samstag zugeordnet werden konnten. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, es erfolgte eine DNA-Entnahme, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6208537

