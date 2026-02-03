POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht
Viernheim (ots)
Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Montagabend (02.02.) zwischen 17.30 und 19.50 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ohne Beute suchten sie anschließend das Weite. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 06252/706-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Schmidt Christoph
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell