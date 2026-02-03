Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Viernheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Montagabend (02.02.) zwischen 17.30 und 19.50 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ohne Beute suchten sie anschließend das Weite. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell