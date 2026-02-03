PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in der Erbacher Straße in Michelstadt gegenüber der Odenwaldhalle

Michelstadt (ots)

Am 03.02.2026, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter PKW, einen grauen PKW SEAT LEON, welcher am rechten Fahrbahnrand der Erbacher Straße, gegenüber der Odenwaldhalle, in Michelstadt abgestellt worden war. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW beschädigte den SEAT an dem linken, vorderen Kotflügel und der Fahrertür. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Erbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

