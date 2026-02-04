Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Altheizung aus Hofeinfahrt gestohlen/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Eine zuvor aus einem Keller ausgebaute und für eine Entsorgungsfirma bereitgestellte Altheizung wurde in der Zeit zwischen dem 28. Januar und Montagmittag (02.02.) von Unbekannten aus einer Hofeinfahrt in der Berliner Straße entwendet. Die Kriminellen müssen für den Abtransport der Heizung eine geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

