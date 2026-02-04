PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Falscher Handwerker in Seniorenheim
Verhaltenstipps der Polizei

Darmstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (03.02.) kam es in einem Altenheim in der Borsdorffstraße zu einem Vorfall im Zusammenhang mit der Masche des "Falschen Handwerkers". Nach derzeitigem Ermittlungsstand klopfte ein Mann gegen 11.15 Uhr bei zwei Seniorinnen und gab vor, aufgrund eines Wasserschadens die Wohnung betreten zu müssen. Die aufmerksamen Damen verwehrten diesem jedoch in beiden Fällen den Zutritt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

