POL-DA: Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

In Darmstadt sowie im Landkreis Darmstadt-Dieburg kam es zu mehreren Einbrüchen, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt und Zeugen sucht.

Zwischen Sonntag (1.2), 10.30 Uhr, und Mittwoch (4.2.), 8 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Babenhausen-Sickenhofen ein. Auf gewaltsame Art und Weise gelangten die Täter durch eine Tür in das Innere. Sie durchsuchten mehrere Räume nach möglichen Wertgegenständen, erbeuteten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch (4.2.) zwischen 15.15 und 20 Uhr nahmen Kriminelle ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hohen Rain" in Ober-Ramstadt ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge nahmen bislang unbekannte Einbrecher am Mittwoch (4.2) gegen 23.45 Uhr ein Einkaufszentrum in der Straße "In der Pfarrtanne" in Alsbach-Hähnlein im Stadtteil Sandwiese in den Fokus. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Tür in das Innere des Supermarktes und erbeuteten diverse Stangen Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob sie für den Transport der Zigaretten ein Fahrzeug nutzten ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Einen Tresor samt Inhalt erbeuteten bislang Unbekannte im Birkenweg in Fischbachtal-Niedernhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter am Mittwoch (4.2.), in der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 gewaltsam durch eine Tür in das Haus. Auf der Suche nach vermeintlichen Wertgegenständen stahlen sie den Tresor und suchten in unbekannte Richtung das Weite. In diesem Fall entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

An dieser Stelle warnt die Polizei nochmal eindringlich:

Wenn Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt ihre Tür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

