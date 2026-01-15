PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisster Mann durch Polizeistreife gefunden und reanimiert

Ronneburg (ots)

(lei) Mehrere Polizeistreifen fahndeten am späten Mittwochabend in und um Ronneburg nach einem älteren Mann, nachdem dieser zuvor von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Die Annahme der Beamten, dass er zu Fuß unterwegs war und nicht allzu weit weg sein könne, bestätigte sich kurz darauf, als ihn eine Streife auf einem Feldweg südlich der Gemeinde auffand. Da er sich in einem kritischen Gesundheitszustand befand, leisteten die Polizistin und ihr Kollege umgehend Erste Hilfe und nahmen Reanimationsmaßnahmen vor. Kurz darauf konnte er stabilisiert werden und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

