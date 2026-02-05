PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Herrngarten - 25-jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen.

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen überprüften Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (03.02.) den Bereich des Herrngartens. Dabei leitete die Polizei fünf Ermittlungsverfahren ein und stellte ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sicher.

Gegen 18 Uhr versuchte ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger sich der Personenkontrolle durch Flucht zu entziehen. Währenddessen entsorgte die Person einen Gegenstand, in dem Polizeikräfte später bei der Nachsuche Betäubungsmittel fanden. Insgesamt konnten die Beamten 14 Plomben Kokain sicherstellen, die mutmaßlich verkaufsbereit verpackt waren. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige am darauffolgenden Tag (04.02.) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehls gegen den Tatverdächtigen erließ. Anschließend brachten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 11:21

    POL-DA: Darmstadt: Trickdieb verlangt Wasser und bestiehlt Seniorin / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Unter dem Vorwand eine Flasche Wasser für einen Familienangehörigen zu benötigen, verschaffte sich ein Krimineller am Dienstag (3.2.), gegen 16 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einer Seniorenwohnanlage in der Kasinostraße. Während seines Ablenkungsmanövers entwendete der bislang unbekannte Täter nach derzeitigen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:29

    POL-DA: Weiterstadt: Brand einer Kellerwohnung ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

    Weiterstadt (ots) - Am Mittwochmorgen (4.2.) gegen 9.45 Uhr kam es zu einem Brand in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinterweg". Die sofort hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer zügig lokalisieren, unter Kontrolle bringen und löschen. Den Bewohner der Wohnung, einen 58-jährigen Mann, barg die Feuerwehr aus der Wohnung. Der ...

    mehr
