POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Herrngarten - 25-jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen.

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen überprüften Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (03.02.) den Bereich des Herrngartens. Dabei leitete die Polizei fünf Ermittlungsverfahren ein und stellte ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sicher.

Gegen 18 Uhr versuchte ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger sich der Personenkontrolle durch Flucht zu entziehen. Währenddessen entsorgte die Person einen Gegenstand, in dem Polizeikräfte später bei der Nachsuche Betäubungsmittel fanden. Insgesamt konnten die Beamten 14 Plomben Kokain sicherstellen, die mutmaßlich verkaufsbereit verpackt waren. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige am darauffolgenden Tag (04.02.) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehls gegen den Tatverdächtigen erließ. Anschließend brachten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

