Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Autoaufbruch in der Lessingstraße/Wer hat etwas beobachtet?

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (05.02.) verschafften sich Unbekannte vermutlich über die Manipulation der Zentralverriegelung Zugang in den Innenraum eines Skoda, der in der Lessingstraße abgestellt war. Aus dem Auto entwendeten sie anschließend einen Schlüsselbund.

Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

