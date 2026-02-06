PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbrüche in Vereinsheim und Änderungsschneiderei/Zigarettenautomat aufgebrochen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nachdem es in den vergangenen Tagen zu Einbrüchen in ein Vereinsheim und in eine Änderungsschneiderei sowie zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten kam, ermittelt nun die Polizei und sucht Zeugen für die Vorfälle.

"Am Kupferwerk" drangen in der Nacht zum Donnerstag (05.02.) Unbekannte in das Vereinsheim des dortigen Kleingartenvereins ein und stahlen Werkzeuge und Geräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Mit Geld sowie mehreren Koffern samt Bekleidung flüchteten in der Zeit zwischen Mittwochmittag (04.02.) und Donnerstagmorgen (05.02.) Einbrecher unerkannt aus einer Änderungsschneiderei mit integriertem Paketshop in der Mozartstraße. Im gleichen Gebäude, einem Mehrfamilienhaus, wurden zudem zahlreiche Kellerabteile aufgebrochen. In den meisten davon wurde aber nicht entwendet.

Zudem hatten es bislang unbekannte Kriminelle auf einen Zigarettenautomaten "In der Nachtweid" in Ginsheim abgesehen. Bemerkt wurde die Tat am Donnerstagabend (05.02.), gegen 23.15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Automaten gewaltsam auf und ließen anschließend die darin befindlichen Zigaretten und das Geld mitgehen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Bischofsheim nehmen Hinweise zu den Sachverhalten unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

