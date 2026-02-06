POL-DA: Darmstadt: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Am Donnerstagmorgen (5.2.), zwischen 9.30 und 10.15 Uhr, schaffte es ein bislang unbekannter Krimineller einen 71-jährigen Senior um sein Bargeld zu bringen.
Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung des Seniors. Im Innern erbeutete der Täter in einem unbeobachteten Moment Bargeld. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute und suchte in unbekannte Richtung das Weite.
Der Unbekannte soll circa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll blonde kurze Haare getragen haben und mit drei Ohrringen und einer orangenen Warnweste bekleidet gewesen sein
Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Straße "Goethestraße" machen? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
