Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher stehlen Goldschmuck aus Geschäft - Zeugensuche

Moers (ots)

Unbekannte Personen sind heute Morgen gegen 04:40 Uhr in ein An- und Verkaufsgeschäft an der Friedrichstraße eingebrochen.

Mit einen Gullideckel beschädigten sie die Fensterscheibe der Eingangstür und gelangten so in das Innere. Aus dem Schaufenster nahmen die Täter verschiedenen Goldschmuck mit.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260129-0723

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell