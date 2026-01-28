PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Rheinberg Zwei Brände in Rheinberg-Orsoy

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Rheinberg-Orsoy zu einem Vollbrand eines Wintergartens mit einem leichten Übergriff auf einen Hausanbau. Die Wohnungsinhaber blieben unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im weiteren Verlauf kam es im Kellergeschoss einer Zentralen Unterbringungseinrichtung in Rheinberg-Orsoy aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen, bei dem sich nach aktuellem Stand zwei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzten. Diese wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sowie die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Die Bewohner des betroffenen Bereichs werden aufgrund technischer Abschaltung anderweitig innerhalb der Unterbringungseinrichtung untergebracht.

