Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Duisburg/Oberhausen/Bottrop/Dinslaken: Verfolgungsfahrt - Polizei schnappt flüchtenden Tiguan-Fahrer

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27. Januar, 00:11 Uhr) lieferte sich ein Duisburger (28) eine lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch mehrere Städte - die Polizei stellte den Fahrer dann in Dinslaken.

Der Fall im Detail:

Duisburger Polizisten fuhren in Meiderich über die Neumühler Straße in Richtung Essen-Steeler-Straße, als ihnen ein VW-Tiguan entgegenkam, der beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich Gas gab. Da den Beamten das Verhalten verdächtig vorkam, wollten sie eine Verkehrskontrolle durchführen und nahmen die Verfolgung auf.

Der zunächst unbekannte SUV-Fahrer missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und Verkehrsregeln und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt über Duisburgs Straßen, durch Oberhausen und weiter über die Autobahn A42 in Richtung Dortmund. Zwischenzeitlich haben die Beamten weitere Streifenwagen der Autobahnpolizei und der Kreispolizeibehörden Oberhausen und Wesel zur Unterstützung angefordert.

Als der flüchtige Pkw an der Ausfahrt Bottrop Süd von der Autobahn abfuhr, kam es in dem Kreuzungsbereich Borbecker Straße / Essener Straße zu einer brenzligen Situation. Ein weiteres zufällig vorbeifahrendes Auto musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem VW Tiguan zu vermeiden.

Nachdem ein Zusammenstoß durch den aufmerksamen Autofahrer verhindert werden konnte, setzte der unbekannte Fahrer seine Flucht wieder über die Autobahn A42 in Richtung Kamp-Lintfort fort. Weil das Auto während der Fahrt Reifenteile in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen Neue Mitte verlor, verringerte sich zwar die gefahrene Geschwindigkeit, hielt den Unbekannten jedoch nicht von seinem Fluchtplan ab.

Und so ging es mit drei Reifen und einer glühenden Felge weiter - runter von der Autobahn (Ausfahrt Oberhausen Neue Mitte) durch Osterfeld in Richtung Dinslaken. Neben weiteren Verkehrsverstößen und dem konsequenten Missachten der polizeilichen Anhaltezeichen leuchteten die Funken der routierenden Felge auf dem Asphalt im Dunkel der Nacht.

Auf der Sterkrader Straße bauten die Einsatzkräfte mit eingeschaltetem Blaulicht eine leuchtende mobile Sperre auf, um den Flüchtigen zu stoppen. Dann kollidierte der Tiguan mit dem Streifenwagen. Verletzt wurde hierbei niemand. Für den Flüchtigen war Aufgeben anscheinend immernoch keine Option, sodass er seine Flucht fußläufig fortsetzte.

Während Einsatzkräfte den Beifahrer (18) stellten, klemmten sich weitere Beamte zu Fuß an den Verkehrssünder und stellten ihn in einem Garten an der Krengelstraße in Dinslaken - die Flucht hatte ein Ende.

Die Uniformierten nahmen vor Ort den Verkehrsunfall auf, sicherten Spuren und ließen den kaputten VW-Tiguan durch ein Abschleppunternehmen sicherstellen.

Die Polizisten brachten den 28-jährigen Autofahrer zur Polizeiwache, wo ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde, der positiv ausfiel. Da auch der Verdacht des Konsums von berauschenden Mitteln bestand und der Mann Alkohol konsumiert hatte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Durch weitere Ermittlungen stellten die Ermittler zudem fest, dass der Duisburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben der Strafanzeige schrieben die Einsatzkräfte auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Das Duisburger Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben weiteren Zeugen wird insbesondere der Pkw-Fahrer, der in Bottrop im Kreuzungsbereich Borbecker Straße / Essener Straße die Gefahrenbremsung durchführen musste, gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um den Ermittlern als Zeuge zur Verfügung zu stehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell