PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Voerde (ots)

Am Montag (26.01.2026) brachen unbekannte Personen zwischen 14:30 Uhr und 22:50 Uhr in ein Reihenhaus auf der Prinzenstraße ein.

Die Täter gelangten durch den Garten zur rückwärtig gelegenen Terrassentür und brachen diese gewaltsam auf. Der Glaseinsatz der Tür ist dabei beschädigt worden.

Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die Beobachtungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

EG/Ref. 260126-2300

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren