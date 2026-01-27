Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Voerde (ots)

Am Montag (26.01.2026) brachen unbekannte Personen zwischen 14:30 Uhr und 22:50 Uhr in ein Reihenhaus auf der Prinzenstraße ein.

Die Täter gelangten durch den Garten zur rückwärtig gelegenen Terrassentür und brachen diese gewaltsam auf. Der Glaseinsatz der Tür ist dabei beschädigt worden.

Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die Beobachtungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

EG/Ref. 260126-2300

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell