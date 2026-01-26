PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Hünxe - Polizei nimmt 29-jährigen Weseler nach Einbruch in Imbiss vorläufig fest / Polizei bittet um Hinweise
Hünxe (ots)

Die Polizei konnte am 22.01.26 gegen 01:00 Uhr einen 29-jährigen Mann aus Wesel auf frischer Tat vorläufig festnehmen, der in Hünxe in einen Imbiss an der Alten Weseler Straße eingebrochen war.

Der polizeibekannte Mann hatte am Tatort auch einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug dabei. Die Polizei konnte ihm weitere Einbrüche und Diebstähle zuordnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Mann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die Polizei hat weiteres Werkzeug/Schmuck (Foto) bei dem Mann gefunden, das bislang keiner Tat zugeordnet werden konnte. Deshalb sucht die Polizei Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern der Sachen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260122-0300

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

