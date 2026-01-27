Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Juweliergeschäft

Dinslaken (ots)

Unbekannte Personen sind gestern (26.01.) gegen 05:25 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Neustraße eingebrochen.

Über ein Nachbarhaus gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus. Im Verkaufsraum zerstörten die Unbekannten Glasvitrinen und nahmen den Goldschmuck mit.

Wie viel Diebesgut die Tatverdächtigen erbeutet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Personen handeln, die maskiert waren.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260126-090

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell