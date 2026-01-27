PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Juweliergeschäft

Dinslaken (ots)

Unbekannte Personen sind gestern (26.01.) gegen 05:25 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Neustraße eingebrochen.

Über ein Nachbarhaus gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus. Im Verkaufsraum zerstörten die Unbekannten Glasvitrinen und nahmen den Goldschmuck mit.

Wie viel Diebesgut die Tatverdächtigen erbeutet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Personen handeln, die maskiert waren.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260126-090

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren