Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Kupferplatten vom Nebengebäude der Aussegnungshalle gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Unbekannte Personen haben vom 23.01.26 (13:30 Uhr) bis zum 26.01.26 (08:15 Uhr) Kupferplatten vom kommunalen Friedhof Voerde an der Rönskenstraße gestohlen.

Die Kupferplatten waren an Nebengebäuden der Aussegungshalle angebracht. Die Unbekannten entwendeten Bleche im fünfstelligen Wert.

Die Tatverdächtigen müssen zum Abtransport wahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260126-0850

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

