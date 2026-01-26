Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Kupferplatten vom Nebengebäude der Aussegnungshalle gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Unbekannte Personen haben vom 23.01.26 (13:30 Uhr) bis zum 26.01.26 (08:15 Uhr) Kupferplatten vom kommunalen Friedhof Voerde an der Rönskenstraße gestohlen.

Die Kupferplatten waren an Nebengebäuden der Aussegungshalle angebracht. Die Unbekannten entwendeten Bleche im fünfstelligen Wert.

Die Tatverdächtigen müssen zum Abtransport wahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260126-0850

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell