Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Nachtrag: Fahrzeugführerin entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt/ Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am 20.11.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall im Moerser Stadtteil Scherpenberg, bei dem ein Müllwerker Verletzungen davon trug, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6163442

Die beteiligte Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden.

EG

