Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Nachtrag: Fahrzeugführerin entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt/ Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am 20.11.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall im Moerser Stadtteil Scherpenberg, bei dem ein Müllwerker Verletzungen davon trug, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6163442

Die beteiligte Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden.

EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

