POL-WES: Moers- Nachtrag: Fahrzeugführerin entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt/ Polizei bittet um Hinweise
Moers (ots)
Am 20.11.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall im Moerser Stadtteil Scherpenberg, bei dem ein Müllwerker Verletzungen davon trug, wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6163442
Die beteiligte Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden.
