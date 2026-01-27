PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Personen werfen möglicherweise Gegenstand auf Autobahn
Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, nachdem Personen möglicherweise etwas von einer Brücke auf die A57 geworfen haben.

Ein Mann war am 23.01.2026 gegen 22:00 Uhr mit seinem grauen Daimler-Benz auf der A57 in Richtung Köln unterwegs. In Höhe der Brücke am Leichenweg in Kamp-Lintfort sah er mehrere Personen auf der Brücke.

Nachdem er die Brücke unterquert hatte, hörte er Geräusche am Fahrzeug. Im Anschluss stellte der Mann Beschädigungen an der Motorhaube und an der Stoßstange fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 260124-0930

